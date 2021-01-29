بالصور| مشادات كلامية وتشابك بالأيدي في جنازة محمد الصغير بسبب التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

شهدت جنازة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، مشادات كلامية وتشابك بالأيدي، بسبب رغبة أسرة وأصدقاء الراحل منع تصوير الجنازة.

وتم أداء صلاة الجنازة على الصغير في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، بمشاركة عدد كبير من محبيه وأصدقائه، الذين حرصوا على مواساة أسرته، كما حرص على الحضور الفنان أمير كرارة.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.