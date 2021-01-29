بالصور| ياسين السقا في جنازة جده محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتحرك مشيعو الجنازة بالجثمان إلى مقابر أسرته، لدفنه.

وشهدت الجنازة حضور ياسين السقا، حفيد الراحل ونجل الفنان أحمد السقا والمذيعة مها الصغير، والذي ظهرت عليه علامات التأثر لرحيل جده.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.