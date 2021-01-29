بالصور| مرتديًا كمامة سوداء.. أمير كرارة يصل جنازة محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أمير كرارة على المشاركة في جنازة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، إذ من المقرر إقامة صلاة الجنازة عليه بعد قليل، في مسجد السلطان حسين في طريق صلاح سالم.

وظهر أمير مرتديًا كمامة سوداء، أمام المسجد، في انتظار مواساة زميله وصديقه الفنان أحمد السقا في وفاة حماه.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن خبر وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أحد أشهر مصففي الشعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.