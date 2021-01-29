لطيفة ناعية محمد الصغير: راحت الضحكة ومصدومة لغيابك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بكلمات مؤثرة، حرصت الفنانة لطيفة على تقديم واجب العزاء في مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت لطيفة تعليقًا على أكثر من صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، جمعتها بالصغير في مناسبات مختلفة: "راحت الضحكة راح السند راح القلب الطيب، أنا مصدومة لغيابك يا محمد، كان عندي أمل في أخر مكالمة انك انت هاتتغلب على الكورونا لكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابعت "راح اللي كان سند لكل أحبابه وصحابه راح عشرة العمر الجدع الطيب.. الله يرحمك يا محمد إنا لله وإنا إليه راچعون . أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.