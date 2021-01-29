كريم عبدالعزيز ينعى محمد الصغير ويطلب من جمهوره الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلب الفنان كريم عبدالعزيز، من جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الدعاء لمصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكتب كريم "البقاء لله فى وفاة الأستاذ محمد الصغير . حما أخويا أحمد السقا ووالد أختي مها الصغير.. ربنا يسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.