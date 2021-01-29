نجوى فؤاد: محمد الصغير أخ عزيز وغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة لمصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت نجوى على الصورة قائلة "رحمة الله على الأخ العزيز الغالي وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته وربنا يصبر أسرته".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.