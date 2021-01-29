ليلى علوي تطلب من الجمهور أداء صلاة الغائب على روح محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة ليلى علوي صديقها مصفف الشعر محمد الصغير، عبر حسابها على موقع انستجرام.

ونشرت ليلى صورة للراحل، معلقة "الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير . أعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وابناءه مها ومصطفى الصغير وإخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه".

ودعت ليلى جمهورها لأداء صلاة الغائب على روحه، بعد صلاة الظهر.

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.