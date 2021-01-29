تغيير مكان جنازة محمد الصغير.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجة الفنان أحمد السقا، وتُقام الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسين بصلاح سالم، بدلًا من مسجد الشربتلي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن السقا وفاة محمد الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.