فن ومشاهير

تغيير مكان جنازة محمد الصغير.. تعرف عليه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجة الفنان أحمد السقا، وتُقام الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسين بصلاح سالم، بدلًا من مسجد الشربتلي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن السقا وفاة محمد الصغير عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقا "توفي إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس ، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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