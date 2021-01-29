عمرو يوسف عن معاناته مع ابنته: “مقدرش أفتح بقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان عمرو يوسف مدى المعاناة التي يعيشها مع ابنته حياة، من خلال صورة طريفة نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام” شارك بها متابعيه، حيث ظهر وهو يلعب مع ابنته التي قامت بوضع عدد من الملصقات الكرتونية على وجهه، ليعلق: “تفتكروا أقدر افتح بقى؟”

من ناحية أخرى، بدأ الفنان عمرو يوسف تصوير مسلسله الجديد “الملك” الذي يعود به للدراما الرمضانية بعد غياب عامين منذ آخر مسلسلاته “طايع”.

ويقدم في المسلسل شخصية الملك الفرعوني أحمس، الملقب بـ”طارد الهكسوس”، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي.

ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، ويتناول قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر المسلسل أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.