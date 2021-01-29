بالصورة – تغيير كبير في شكل منى زكي يثير حيرة الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت صورة للفنانة المصرية منى زكي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيها ظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد زكي. وأثارت الاهتمام بشكلها حيث بدا أنها خسرت الكثير من وزنها وهو ما تبين من خلال وجهها وقوامها.

وركزت على ذلك الكثير من التعليقات حيث تساءل المتابعون عن سبب نحافتها وشبهها بعضهم بالفنانة المغربية دنيا بطمة. ورأى آخرون أن الصورة قد تكون قديمة معبرين عن حيرتهم. ومما كتبه هؤلاء: “بلاش تغيير كتير انتِ حلوة من غير عمليات وشك بقا شبه دنيا بطما جداً” و”نحيفة جداً و مش حلوة” و”اتغيرت خالص” و”مين لي مع أحمد؟” و”إيه النيولوك السمبتيك الحلو ده؟” و”يابسة”.

ويشار إلى أن الفنانة شاركت مؤخراً في حملات توعية ضمن مبادرة “حاسبوا على كلامكم” بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف. ونشرت لهذه الغاية عدداً من الفيديوهات على حسابها الخاص على “إنستغرام” وظهرت فيها مع ابنتها الكبرى لي لي. وتطرقتا إلى كيفية التعامل مع المتنمرين والتعليقات المسيئة والمستفزة التي يتم نشرها عبر السوشيال ميديا.