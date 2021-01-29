أمل علم الدين تظهر لأوّل مرّة في موقف عائلي عفوي مع والدتها وشقيقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: انتشرت على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية غير مسبوقة للمحامية البريطانية لبنانية الأصل أمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني.

وظهرت فيها برفقة شقيقتها تالا ووالدتهما بارعة علم الدين. وبدت الأخيرة وهي تمد لسانها بحركة عفوية ممازحة ابنتيها اللتين تفاعلتا معها بشكل كبير عن طريق الضحك.

وأطلقت الصورة على تلك الحسابات العديد من التعليقات التي ركزت على أمل حيث رأى المتابعون أنها غالباً ما تظهر الجدية في حضورها في مختلف المناسبات وأنها المرة الأولى التي تبدو فيها على هذا النحو.

وتبين من خلال البحث أن تالا نشرت الصورة في وقت سابق من هذا الشهر أي كانون الثاني (يناير) الجاري (2021) على حسابها على “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “تقديم فريق الإناث فوق الـ18”.

ويذكر أن صحيفة Daily Mail أشارت في وقت سابق إلى أن زوجها النجم العالمي أنفق أكثر من مليون دولار من أجل تحويل منزل العزوبية الذي يمتلكه في مدينة لوس أنجليس الأميركية إلى منزل عائلي مميٍز.