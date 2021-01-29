عودة خلاف أبناء شعبان عبدالرحيم مع مغنية لبنانية على الإرث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قرّرت المغنية اللبنانية منار حمزة، العودة لمطالبتها بحقها من أبناء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، وذلك بعدما حاولت في السابق أن تأخذ الڤيلا السكنية منهم والتي أخبرتهم بأن الراحل أهداها لها قبل وفاته.

وأكدت حمزة محاولاتها حل هذا الأمر بشكل ودي، قبل اللجوء للقضاء المصري لتنفيذ وصية الراحل، إذ قال المحامي الخاص به إنه أوصى بإهدائها هذه الهدية بعد رحيله.

من جانب آخر، كان أبناء الراحل قد رفضوا في السابق تسليمها الفيلا، وبرروا ذلك بأن والدهم لم يخبرهم من قبل بهذا الأمر، متهمين إياها بالرغبة في كسب شهرة على حساب اسم المطرب الشعبي الشهير الراحل.

وفي سياق متصل، تعود علاقة الراحل بمنار حمزة بعد تعاونهما في أغنية بعنوان “عايز أتجوز لبنانية”، إلا أنّه نفى إشاعات زواجهما وأكّد أنّ ما يجمع بينهما هو علاقة صداقة قوية فقط.

يُشار إلى أنّ الفنان الراحل فارق الحياة في الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى المعادي العسكري وتوفي داخله.

وقبل رحيله، أثار عبدالرحيم الجدل بعدما ظهر في حفل غنائي في السعودية، وهو يجلس على كرسي متحرك، إذ كان مصاباً بكسر في الحوض قبل وفاته بشهرين.