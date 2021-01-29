رحيل الممثلة الأميركية سيسلي تايسون.. “السوداء” القوية صارعت مصاعب الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توفيت الممثلة الأميركية سيسلي تايسون، التي اشتهرت بتجسيد شخصية المرأة السوداء القوية التي تصارع مصاعب الحياة، عن 96 عاماً، وفق ما قال مديرها في بيان.

وامتدت مسيرة تايسون 60 عاماً، حصلت خلالها على ثلاث جوائز إيمي وجائزة توني.

وكانت أشهر الأدوار التي أدتها تايسون في أعمال تاريخية مثل فيلم “ساوندر”، من إنتاج عام 1972 والذي لعبت فيه دور زوجة مزارع أجير في لويزيانا. وكان هذا هو فيلم تايسون الوحيد الذي رشحها لجائزة الأوسكار، لكنّها حصلت على جائزة الأوسكار الفخرية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

وفازت بجائزتي إيمي عن الفيلم التلفزيوني “السيرة الذاتية للآنسة جين بيتمان” واحدة لأفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم وواحدة لممثلة العام. وتناول الفيلم الذي عرض عام 1974 حياة امرأة من العبودية وحتى الستينيات.

وحصلت تايسون على جائزة إيمي أخرى بعد 20 عاماً عن فيلم “كونفدريت ويدو تيلز أول”.

ولدت تايسون في كانون الأول (ديسمبر) 1924 في نيويورك، وهي ابنة مهاجرين من جزر الهند الغربية. وعملت سكرتيرة وعارضة أزياء، قبل أن تبدأ التمثيل في الخمسينيات. وفي أوائل الستينيات أصبحت واحدة من أوائل الممثلين السود الذين يظهرون بانتظام على شاشة التلفزيون الأميركي.