هيثم شاكر يعلن إصابته بكورونا ويطالب جمهوره بالدعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان المصري هيثم شاكر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

وفي التفاصيل، كشف شاكر عن نتيجة المسحة الخاصة به قائلًا: “الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم”، وأعرب متابعوه وجمهوره عن حزنهم الشديد لهذا الخبر وانهالت عليه التعليقات ممن دعوا له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.

من جانب آخر، كان شاكر قد حقق نجاحاً كبيراً بعد مشاركته في مسلسل “حب عمرى” الذي تم عرضه خلال رمضان المنصرم، وكانت أولى تجاربه التمثيلية، وبرهن على قدراته ومواهبه بالتمثيل، وفق ما لاحظ الجمهور.

“حب عمري” من تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة ‏فضالي ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني ‏كمال وديانا هاشم وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي، حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ ويتعرض الثنائي لصعوبات كثيرة وفي النهاية يقرر البطل عدم العودة لحبيبته.‏

“معرفة قديمة” كان آخر ألبومات شاكر وضم 12 أغنية، وحقق نجاحات كبيرة، وتعاون من خلاله مع كوكبة من ألمع الشعراء والملحنين والموزعين.

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