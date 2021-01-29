شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري محمود عبدالغفار.. أحد رموز مسرح الطليعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الفنان محمود عبدالغفار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل.

فيما تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الصباح في الهرم.

الفنان محمودعبدالغفار

الفنان أحمد صيام، كان أكد وفاة الفنان محمود عبدالغفار، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "البقاء والدوام لله. توفي منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبدالغفار أحد رموز مسرح الطليعة. اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

الفنان محمود عبدالغفار بدأ مشواره الفني فى الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية في السينما والمسرح والتلفزيون، كان يقوم غالبا بدور "الضابط" أو "وكيل النيابة" أو "الطبيب" أو "المحامي".

وقدم الفنان محمود عبدالغفار العديد من الأعمال الفنية، ومن أشهر أفلامه التي قدمها في السينما المصرية: "جذور في الهواء" و"المنسي" و"المقامر" و"اتفرج يا سلام".

أما المسلسلات التي شارك فيها فأبرزها: مسلسل "دموع في عيون وقحة" و"حكايات هو وهي" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام في الإسكندرية" و"حارة 5 نجوم".