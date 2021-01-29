شكرا لقرائتكم المطربة السورية أصالة: اعتزلت الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أمسية ثقافية فنية جمعتها بالفنان عبادي الجوهر، مساء الأربعاء، أعلنت المطربة السورية أصالة اعتزالها الزواج بشكل نهائي، بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

الأمسية التي جمعت الثنائي في "ضيف بدر" عبر حساب وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، جاءت تحمل معها كواليس طربية كثيرة، في ليلة التقى فيها ثنائي من أهم الأصوات العربية.

أصالة

وحينما تحدث عبادي الجوهر عن نيته الزواج بعد أن افتتحت معه أصالة الأمر وأخبرته أنه لابد من زواجه قريبا، حول هو إليها الأمر، وما إذا كانت تنوي خوض التجربة، لترد بشكل قاطع مؤكدة أنها اعتزلت الغرام.

ولم تمنح أصالة الأمر مساحته، بعد أن ردت بكلمات مقتضبة مؤكدة أنها اعتزلت مثلما اعتزل ياسر القحطاني من نادي "الهلال"، مشيرة إلى كونها صارت معقدة، لتحول بعدها الحديث عن نادي الهلال السعودي، وتقدم أغنية "لأنك هلالي".

انفصال أصالة عن المخرج العريان جاء في بداية العام الماضي، عقب فترة طويلة من الشائعات، ليفجر صدمة لدى الجميع، قبل أن يزداد الأمر غموضا، حينما عادت أصالة وتحدثت عن العريان قبل ما يقرب من شهر.

ونشرت أصالة صورة تجمع العريان بموديل، وتحدثت عن الخيانة من أقرب الأصدقاء، في ظل ما أثير عن وجود علاقة جديدة تجمع العريان بالموديل نيكول سعفان.