"إلا أنا" دراما تطرق الى نظرة المجتمع للمرأة الثلاثينية غير المتزوجة

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أبوظبي: أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بدء عرض الدراما الاجتماعية المشوقة "إلا أنا" على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV .

يتميز العمل بأحداث متصلة تسرد كل حكاية في 10 حلقات تمثل جوانب من حياة الشريحة الأكثر تأثيراً في المجتمع وهي المرأة، وذلك من خلال انتقاء موضوعات تهم المرأة مثل الصمت الزوجي والطموح، والكفاح، والعنوسة والحب والعمل والعنف ضد المرأه وحقوق المرأه ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة..

وتدور أحداث الجزء الأول "أمر شخصي" حول هاجر، فتاة تعيش مع والدتها واخواتها بعد وفاه والدها في مستوى معيشي متوسط، ويظهر في حياتها "عمر" ويتزوجها في وقت سريع للغاية. وعاشت هاجر فترة صمت زوجي خلال أول شهور زواجها، وتستلم وهي في المستشفى بعد ولادة طفلها الأول رسالة من زوجها عمر يخبرها بأنه لا يستطيع استكمال حياته معها وتربية ابنته ويختفي من حياتها.

وتبدأ هاجر من هذه اللحظة رحلة البحث عن زوجها وماضيه، ولكن الصدمات كانت تلاحقها الواحدة تلو الأخرى من القريب والغريب، ولكنها استطاعت من خلال مشروع صغير أن تتكفل بنفسها وبإبنتها في رحلة صعدوها، فأين رحل عمر؟ وما هو الماضي الذي لم تعرفه عن زوجها؟

يشارك في هذا العمل نخبة من النجوم شيرين عادل، ومحمد عادل، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، وجمال عبد الناصر، وهو من تأليف يسري الفخراني وإخراج محمد أسامة وأحمد شفيق.

ويمكن للجمهور متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة "AVOD" على تطبيق "ADTV" المتوفر على متجري "آبل" و"جوجل بلاي" الذي يتيح متابعة قنوات "أبوظبي" و"الإمارات" و"دراما"، إلى جانب خدمة البث على "أندرويد تي في" "وآبل تي في".