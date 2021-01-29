شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي عن محمد الصغير: رحل الأخ والصديق.. وأدعو الجميع لصلاة الغائب على روحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ليلى علوى على نعى خبير التجميل محمد الصغير من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت فى رسالة تعكس محبتها الشديدة له وعلاقة صداقتهما: "رحل الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير، بعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبنائه مها ومصطفى الصغير وأخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه وبدعوكم جميعًا إننا نصلي صلاة الغائب على روحه الطيبة بعد صلاة الظهر بإذن الله.. الله يرحمه ويحسن إليه".



ليلى علوى عن محمد الصغير

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا، ونشر ياسين، رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".



ليلى علوى مع محمد الصغير

يأتي هذا بعدما أصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.



ليلى علوى ومحمد الصغير

وفى الإطار ذاته، حرص الفنان أحمد السقا وأبنائه – أحفاد محمد الصغير – على تكثيف الدعاء له، هذا إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين رددوا الأدعية عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى لمناشدة الله، ومطالبة الجمهور أيضًا بالدعاء له.