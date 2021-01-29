شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية وصور وروايات نادرة.. رسائل ابنة محمد الصغير لوالدها فى رحلة مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير خيم على عائلة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، عقب وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، الذى تسبب في دخوله المستشفى طوال الأيام الماضية وسط حرص من عائلته على الدعاء له سواء من زوج ابنته النجم أحمد السقا، أو ابنته الإعلامية مها الصغير، حيث حرصت الأخيرة فى أكثر من مناسبة على مطالبة متابعيها بالدعاء لوالدها محمد الصغير من وقت لآخر عبر استعراض صور نادرة لوالدها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".

وفى هذا التقرير، نستعرض الصور والروايات الأخيرة التى روتها مها الصغير عن والدها الراحل خبير التجميل محمد الصغير، قبل أيام من وفاته، ففى بداية مرض محمد الصغير، طالبت المذيعة مها الصغير، جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدها إثر الأزمة الصحية التي ألمت به حيث نشرت صورتين له عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "أول حب وأهم حب وحبى الحقيقى.. ادعوا له بالشفاء".