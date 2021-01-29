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شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية وصور وروايات نادرة.. رسائل ابنة محمد الصغير لوالدها فى رحلة مرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حزن كبير خيم على عائلة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، عقب وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، الذى تسبب في دخوله المستشفى طوال الأيام الماضية وسط حرص من عائلته على الدعاء له سواء من زوج ابنته النجم أحمد السقا، أو ابنته الإعلامية مها الصغير، حيث حرصت الأخيرة فى أكثر من مناسبة على مطالبة متابعيها بالدعاء لوالدها محمد الصغير من وقت لآخر عبر استعراض صور نادرة لوالدها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".
وفى هذا التقرير، نستعرض الصور والروايات الأخيرة التى روتها مها الصغير عن والدها الراحل خبير التجميل محمد الصغير، قبل أيام من وفاته، ففى بداية مرض محمد الصغير، طالبت المذيعة مها الصغير، جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدها إثر الأزمة الصحية التي ألمت به حيث نشرت صورتين له عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "أول حب وأهم حب وحبى الحقيقى.. ادعوا له بالشفاء".
مها الصغير ووالدها محمد الصغير
مها ابنة محمد الصغير تستلهم ثقتها فى شفائه من الشيخ الشعراوى
ولم تفقد مها ابنة الراحل محمد الصغير الأمر بعد أنباء تدهور حالته الصحية فيما بعد، ونشرتصورة عبر خاصية الاستورى على حسابها على "إنستجرام"، وجاء فيها جملة: "الشيخ الشعراوى قال جملة عظيمة جدا: "القلق لا يغير شيئا ولكن الثقة بالله تغير كل شيء.. ثق بالله".
صورة نادرة لـ محمد الصغير وزوجته
وبعد أيام من الدعوات المتواصلة له عبر حساباتها على السوشيال ميديا، استرجعت الإعلامية مها الصغير، ذكريات حب والدها ووالدتها وعلاقتهما معاً، فى إطار حديثها عن تطورات الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، مؤكدة وقتها أنه لا يزال مريض للغاية، وكتبت: "محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه أمي أجمل وأقوى وأطيب قلب ملكه العلايلى".
وأضافت فى تعليقها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لأنه تعبان أوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. اللهم اشفِ أبي فأنت القوى وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".
محمد الصغير وزوجته
وكان قد أصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، والذى كان يخضع للعلاج منه على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.
وفى الإطار ذاته، حرص الفنان أحمد السقا وأبنائه – أحفاد محمد الصغير – على تكثيف الدعاء له، هذا إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين رددوا الأدعية عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى لمناشدة الله، ومطالبة الجمهور أيضًا بالدعاء له.