شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وهيدى كرم وعمرو عرفة ينعون محمد الصغير: مثال حى للتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج عمرو عرفة، خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى توفى اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وودع عمرو عرفة الراحل محمد الصغير برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً: "الطيب .. الحنون .. يوم الجمعة أحسن يوم تقابل فيه رب الكريم عشان أنت كنت بتعمل خير دائمًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



عمرو عرفه على تويتر

وقدمت الفنانة نشوى مصطفى، العزاء في الراحل بمنشور على صفحتها بموقع "فيس بوك": "ألف رحمة ونور.. محمد الصغير مع السلامة ربنا يسعدك فى الجنة بإذن الله".



نشوى مصطفى على فيس بوك

كما نشرت الفنانة هيدى كرم، صورة للراحل محمد الصغير على حسابها بموقع "إنستجرام"، ونعته قائلة: "ربنا يرحمك.. مثال للمحبة والكرم والإيجابية والأدب والذوق والإخلاق وأهم وأعظم شيء أنت كنت مثال حى للتواضع.. سبقت عصرك بذكائك واجتهادك فعلمت اجيال معنى الجمال والشياكه... تستاهل كل الحب وكل الحزن".



هيدى كرم تودع الراحل

وعبرت الفنانة لقاء الخميسى، عن حزنها الشديد لرحيل خبير التجميل محمد الصغير، وقالت على حسابها بموقع "انستجرام": "رجل مش عادي.. رجل مُحب للآخرين.. رجل معطاء.. رجل سخي وعطوف.. رجل خلوق.. رجل رقيق القلب.. رجل قوى.. رجل مثابر.. رجل مصري ناجح واصيل بكل معاني الكلمات والحروف".



لقاء الخميسى تنعى

وتابعت: "أثرت علينا بحِبك وعطائك وصدقك.. بنحبك لآخر المدى حِب لا تستطيع الكلمات وصفه. هاتوحشنا جدًا. إلى لقاءٍ قريب في عالمٍ أفضل.. بحبك.. رحل عن عالمنا البديع محمد الصغير أرجو منكم الدعاء والصلاة في هذا اليوم المُبارك".

وودعته بدعاء: "اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره.. اللهم آمين".

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه الفنان ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا، ونشر ياسين، رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".