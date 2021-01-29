شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جنازة محمد الصغير إلى مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، تعديل مكان إقامة صلاة الجنازة على الراحل ليتم الصلاة على الجثمان في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، عقب صلاة الجمعة بدلا من من مسجد شربتلي بمدينة 6 أكتوبر، وأعلن ياسين السقا، حفيد الراحل، وابن النجم أحمد السقا عن وفاة جده ونشر رسالة نعى لجده عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمه الله جدى العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

كما حرص الفنان أحمد السقا وأبنائه – أحفاد محمد الصغير – على تكثيف الدعاء له، هذا إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن الذين رددوا الأدعية عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى.