شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم يعلن وفاة الفنان أشرف صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.

أشرف صالح ممثل مصرى، بدأ نشاطه الفني في التسعينيات، وعمل بالسينما والدراما والسهرات التليفزيونية، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة.

ومن أفلامه "لهيب الانتقام"1993 و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و" عوكل "، و" العالمي"، ومن المسلسلات التى اشترك بها "الأبطال"، و" الكومي"، و"إمام الدعاة"و" السندريلا "2006 و " أهل كايرو "2010 و "الصقر شاهين"2013 وقدم دور راشد ضابط المخابرات فى فيلم "كتكوت"عام 2006.