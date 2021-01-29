تامر عاشور يحتفل بعيد ميلاد ابنته أيام: “قولولها كل سنه وانتي طيبه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفل الفنان المصري تامر عاشور بعيد ميلاد ابنته الوحيدة “أيام” على طريقته الخاصة.

ونشر تامر عاشور تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، كتب فيها: “النهارده عيد ميلاد قلبي وروحي ونور عيني بنتي ايام ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابدا قولولها كل سنه وانتي طيبه”.

على صعيد آخر، استأنف تامر عاشور مؤخرًا تسجيل أغاني ألبومه الجديد، بعد أن استقر على عدد من أغانيه في الأسابيع الماضية.

ويطرح عاشور أغاني الألبوم تباعًا لكي تأخذ كل أغنية حقّها في الدعاية، منها أغنية “معلش أصلي مدلعها”، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير.

وسبقها في تموز الماضي أغنية بعنوان “بياعة” من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور، وحققت نحو 7.5 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

يذكر أنّ آخر ألبومات تامر عاشور كان بعنوان “أيام” وصدر العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغانيه: “ما شوفناش خير، أيام، قولوله سماح، في بالي، بقالي زمان، خلصانة، سلام، وده حكاية”.