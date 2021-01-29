زوجة أحمد السقا تخسر والدها متأثرًا بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توفي فجر اليوم الجمعة خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، زوجة النجم المصري أحمد السقا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

محمد الصغير كان قد دخل إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة في أول الشهر الجاري إثر إصابته بفيروس كورونا، ثم نقل بعدها إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت مها الصغير قد عاشت حالة نفسية صعبة بعد تدهور الحالة الصحية لوالدها، حيث طلبت من متابعيها وأصدقائها الدعاء له بالشفاء. وتفاعل مع منشورها العديد من الفنانات اللواتي طلبن لمحمد الصغير، الذي يعد أشهر خبير تجميل في مصر والشرق الأوسط، بالدعاء له بالشفاء من كورونا، من أبرزهن شريهان وأصالة نصري ونادية الجندي والفنانة التونسية درة ومي عمر.