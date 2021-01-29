تعرفوا إلى موعد عرض مسلسل SHADOW AND BONE

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت نتفليكس عن موعد عرض المسلسل الجديدShadow and Bone وذلك في 23 أبريل 2021.

تدور أحداث مسلسل Shadow and Bone في عالم خيالي مختلف تماماً، ويروي قصة عن البشر الذين قيل لهم إنهم غير مهمين فيثبتون أنهم عكس ذلك، ضمن رؤية ملحمية وساحرة.

المسلسل مستوحى من سلسلة روايات Grishaverse، ويأخذنا إلى عالم مزقته الحروب، حيث تطلق الجندية اليتيمة Alina Starkov العنان لقوة خارقة قد تكون هي السبب وراء تحرير وطنها.

ومع اقتراب التهديد الخطير الذي تشكله الـShadow Fold، فإن Alina تترك كل شيء تتعلق به في عالمها كي تتدرب وسط جيش مميز من الجنود السحريين المعروفين باسم الـGrisha. ولكنها تصارع كي تروض قوتها، حيث تكتشف أن الحلفاء والأعداء يمكن أن يكونوا واحداً في هذا العالم الذي لا يبدو شيء فيه على حقيقته.