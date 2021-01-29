شاهد.. ديمي مور هل أجرت عمليات جراحية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الممثلة الأميركية ديمي مور الجدل حول خضوعها لعمليات تجميل في وجهها بعد ظهورها الأخير في أسبوع الموضة في باريس.

افتتحت ديمي مور (58 عاماً) عرض أزياء فندي يوم أمس الأربعاء مرتدية بدلة سوداء حريرية مذهلة بكتفين مكشوفين وقرطين رائعين، لكن المعجبين أشاروا إلى أن الممثلة قد خضعت لعمليات جراحية مشيرين إلى أن وجهها بدا مختلفاً.

وانهالت التعليقات عبر موقع تويتر بين الرواد الذين أكد معظمهم أنهم لم يتعرفوا عليها، وبدأ آخرون بنشر صور قديمة للنجمة ومقارنتها بالصور الجديدة، بينما أشار كثيرون إلى أنها فقدت جمالها وجاذبيتها.

ولطالما واجهت ديمي مور شائعات حول خضوعها لجراحة تجميلية، ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل فقد أشيع أن النجمة أنفقت آلاف الدولارات على الجراحات التجميلية.

وفي عام 2012 قالت ديمي مور لمجلة Elle: “لقد أجريت تجميلاً لكنه ليس على وجهي”، مشيرة إلى أن الشائعات المستمرة حول مظهرها أزعجتها.