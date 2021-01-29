محامي دنيا بطمة يكشف عن تفاصيل الحكم وهي تعلقّ: “نوائب الدنيا تدور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لا تزال قرار حبس الفنانة المغربية دنيا بطمة في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ”حمزة مون بيبي” يتفاعل منذ أن أعلنت عنه رسميًا محكمة الاستئناف في مدينة مراكش.

وأوضح عبد اللطيف بوعشرين محامي دنيا بطمة في تصريحات صحافية، أن النجمة المغربية لن تدخل السجن وستبقى حرة إلى حين صدور حكم محكمة النقض، مشيراً إلى أنه استغرب من الحكم الصادر في حقها وذلك لأنها متزوجة وحاضنة لابنتين وإحداهما رضيعة فضلاً عن سجلها العدلي النظيف، وقال: “المحكمة أصدرت حكماً مشدداً وكأننا أمام جريمة قتل، ولكن الجريمة هي قذف وسب وهي تعتبر من المخالفات”.

وأردف: هذا الأمر أكيد سيصحح بعد عرضه على محكمة النقض إن شاء الله”.

وكانت دنيا بطمة قد علّقت على صدور حكم المحكمة بحبسها لمدة عام بمنشور عبر خاصية “ستوري” في انستغرام قالت فيه: “أكبر عبارتين مريحتين: ما أحزن الله عبداً إلا ليسعده، وما ابتلى الله عبداً إلا لأنه يحبه، فقولوا الحمد لله دائماً وأبداً”. وفي منشور آخر قالت: “وقل للشامتين صبراً فإن نوائب الدنيا تدور”.

يشار إلى أن “حمزة مون بيبي” هو حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبتز الفنانين ويُشهر بهم وقد أثار الجدل خلال الفترة الماضية وتحول إلى قضية رأي عام.