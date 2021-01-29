كيف احتفلت جورجينا رودريغز بعيد ميلادها الـ27؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ27 مع خطيبها لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو وأولادهما ضمن حفل عائلي أقيم في المنزل.

ونشرت جورجينا عدة صور عبر انستغرام تظهر أجواء الاحتفال الذي ارتدت فيه فستاناً أبيض قصيراً من علامة “بالمان”.

وعلقت جورجينا على الصور قائلة: “شكراً جزيلاً لكل الحب الذي تلقيته في هذا اليوم والذي أتلقاه دائماً، شكراً لكل الأمنيات ولرسائلكم المحبة.. أنا محظوظة جداً أحبكم”.

يشار إلى أن الثنائي رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز احتلا المركز الأول في قائمة أكثر المشاهير ربحاً لامتلاكهما أكثر من 237.9 مليون متابع، وتُقدر قيمة أرباح كل منشور لهما على انستغرام بـقرابة 910.998 آلاف دولار.

وتلقى كريستيانو رونالدو إشادة كبيرة باعتباره أفضل هداف على مر العصور، وذلك بعد وصوله إلى الهدف 760 في مسيرته الرياضية.