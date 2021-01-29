بلقيس “حالة جديدة”.. وألبومها حديث السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي البوستر الرسمي لألبومها الجديد لعام 2021 بعنوان”حالة جديدة”، عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت بلقيس على الصورة: ” البوستر الرسمي لألبومي الرابع “حالة جديدة”، مشيرة إلى أن “المفاجآت ستأتي تباعًا”.

كما نشرت بلقيس كواليس تصوير صورة البوستر، وكيف اشتعلت النيران في المظلة التي كانت تمسك بها. وعلقت بلقيس على الفيديو: “كواليس تصوير بسوتر البوم حالة جديدة، صوت بس ابدعت يا محمد وكل فريق العمل انتو تووووووب”.

بلقيس كانت قد علقت على برومو “حالة جديدة”، بفيديو عبر سناب شات، قالت فيه “طبعاً في تيزرات ثانية، وفي مفاجآت ثانية، وفي أول أغنية رح تنزل قريباً إن شاء الله رح أعلمكم بالتاريخ، وفي مفاجآت ثانية رح تكون سابقة أول مرة تحصل”.

نفيد بالذكر أن بلقيس لن تطرح أغاني الألبوم دفعة واحدة بل ستطرح أغنية واحدة كل شهر حتى تأخذ حقها في الاستماع والمتابعة والاهتمام بين الناس، خاصةً أن هذا الألبوم يأتي بالتزامن مع احتفالها بالعام العاشر لدخولها عالم الفن.