أحمد السقا يعلن وفاة محمد الصغير متأثرا بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري أحمد السقا، الجمعة، وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونعى أحمد السقا والد زوجته من خلال مشاركته صورة له عبر حسابه بتطبيق "أنستقرام"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد/محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه".

وقال موقع "مصراوي" المحلي إن "محمد الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه".



