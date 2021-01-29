ياسمين نيار : لست متحولة جنسياً ولجأت الى القضاء

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الفنانة الجزائرية ياسمين نيار ما يدور حولها من شائعات حول تحولها جنسيا وتعرضها للضرب من قبل الممثلة المصرية غادة عبد الرازق.

كشفت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار أن أحد الاشخاص في مصر نشر فيديو على موقع " يوتيوب " يتحدث في مضمونه على زوجها السابق المنتج المصري محمد السبكي و أن الممثلة المصرية غادة عبد الرازق تعدت عليها بالضرب و أنها متحولة جنسياً, وقالت نيار أنها سوف تلجأ الى القضاء لمحاسبة كل من يحاول تشويه صورتها و استغلال اسمها حتى يحقق نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في مرحلة الانتشار الذي تحققه في أعمالها الفنية إنطلاقاً من مقر إقامتها في سويسرا .

ياسمين قالت أن محمد السبكي وبعد أن نفى ارتباطه بها في الفترة الماضية بعقد زواج تبين لاحقاً أنه مزور ، عاد ليتواصل معها و طلب منها الحضور الى مصر و حجز لها تذكرة الطائرة وقد احتفظت بكل هذه التفاصيل لاثبات زواجها منه و سعيه لاحضارها مجدداً الى القاهرة .

و أشارت نيار الى أن التسجيلات الجديدة التي تملكها تؤكد أن محمد السبكي هو من يسعى ورائها و يقدم كل الاغراءات كي تعود الى منزله في مصر وقالت : لو لم أقع في أزمة مع الملحن المصري عصام كاريكا لما كنت تعرفت الى السبكي و دخلت بكل هذه الأزمات التي لا أنتمي أساساً الى عالمها و الانكى أن القرارات التي صدرت في دعوى كاريكا لم تنصفني و ضاعت حقوقي المالية تماماً .

نيار أوضحت أن من نشر الفيديو المشبوه على موقع " يوتيوب " أتهامها بتصوير أفلام إباحية وهي ناحية لن تسكت عنها أبداً وسوف تأخذ حقها منه بالقانون و تكشف من يقف خلف هذه الحملة المريبة عليها عبر القضاء المصري و السويسري في آن واحد .