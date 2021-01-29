شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينعى حماه محمد الصغير : الرجاء الدعاء له بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد السقا، حماه محمد الصغير ، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، من خلال تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، حيث نشر صورة له، وكتب فى تعليقه عليها: "توفى إلى رحمة الله حمايا وابويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمه".



السقا على انستجرام

وكان النجم أحمد السقا يحرص على الدعاء لحماه محمد الصغير خلال الفترة الماضية، وذلك منذ تعرضه لأزمته الصحية الأخيرة التي ألمت به منذ الإصابة بفيروس كورونا، قبل وفاته اليوم، حيث حرص فى أكثر من مناسبة على نشر صور لهما معاً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتابة دعاء له، ختمه بكتابة : "يا رب تقوم لحبايبك بالسلامة يا ابويا و حماية وصاحبي".

ونشر وقتها أحمد السقا صورة لوالد زوجته محمد الصغير مصحوبا بدعاء خلال حسابه الشخصى على "انستجرام" جاء فيه، اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير.

على جانب آخر يواصل أحمد السقا تصوير أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.