شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس والصعيدى والطيب والبلطجى..رياض الخولى فتوة الفن وقبس من نور العمالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الفنان الكبير رياض الخولى بعيد ميلاده ال 68 حيث ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 29 يناير عام 1953.

رياض الخولى هذا الفنان الذى يمتلك هيبة وهالة فنية لا يسببها فقط طبيعة الأدوار التى يقدمها ويتقنها والتى جسد فى الكثير منها شخصية الصعيدى أو الفتوة أو الشخصيات التاريخية ولكنه حين يطل على الشاشة تشعر بأنه يشبه فى هيبته وأداءه الرصين الهادئ المتمكن عمالقة الفن الكبار ورواده، وأنه يحمل قبس من نور هؤلاء العظماء وروحهم.

أداء سليم ولغة متقنة وهيبة فنية تؤهله للقيام بكل الأدوار وإتقانها وإقناع المشاهد بأنه أحمد عرابى فى مسلسل بوابة الحلوانى أو على الزناتى فى طيور الظلام ، والسلطان طومان باى فى " الزينى بركات"، والولى والخواجة فى مسلسل" زيزينيا"، وجابر فى "سعد اليتيم" ، ورشدى هدايت فى " هوانم جاردن سيتى"، وسعيد مهران فى مسلسل " اللص والكلاب" ، والرئيس جمال عبدالناصر فى مسلسل "أم كلثوم"، وابو زيد الهلالى فى " السيرة الهلالية" ، وعبدالعال فى " ريا وسكينة"، ودياب فى " حدائق الشيطان"، وهارون صفوان فى المسلسل الشهير" سلسال الدم" ، والمعلم سيد اللبان فى مسلسل" الفتوة"

قدرة فائقة على التنوع يمتلكها الفنان الكبير رياض الخولى الذى تخرج من معهد الفنون المسرحيه عام 1976 قسم تمثيل وإخراج ، والذى عمل ممثلاً بهيئة المسرح. وكان مديراً للمسرح الكوميدي من 2001 إلى 2007، ثم عين وكيلاً لنقابة المهن التمثيلية.

لديه القدرة حتى على أداء الادوار الكوميدية بطريقته الخاصة حيث شارك فى عدد من الأعمال الكوميدية ومنها مسرحية وجهة نظر، ومسرحية الناس اللى في التالت مع فاروق الفيشاوى وسميحة أيوب

كل هذه القدرات منحها له حبه للمسرح وتربيته المسرحية، وموهبته الكبيرة التى لم تفصح عن كل قدراتها بعد، ففى كل دور يقوم به تجد جديداً وتراه متفوقاً على نفسه.

شارك رياض الخولى فى العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة ومنها الأعمال الاجتماعية والتاريخية والدينية، والتى شارك فيها كبار النجوم .

والفنان الكبير مقل فى الظهور الإعلامى، ويتميز بأنه لا يثير أية مشاكل أو خلافات مع زملائه، يبدع فقط ولا يسيئ إلى أحد ويتمتع بقبول واحترام وعلاقات طيبة مع كل الوسط الفنى، كما أنه يضع حاجزاً عند حدود حياته الخاصة والعائلية ولا يتحدث عنها، وهو متزوج من الفنانة راوية سعيد التى شاركت فى دور نفيسة بمسرحية المتزوجون وله 5 أبناء.