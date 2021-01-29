سمية الخشاب توجه رسالة للجمهور بعد مشاركتها في The Masked Singer

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالمشاركة بشخصية "شهرزاد" في إحدى حلقات برنامج The Masked Singer.

ووجهت "سمية"، الشكر للجمهور على رد فعلهم بعد عرض الحلقة، قائلة: "جمهوري الحبيب شكرا على رسائلكم وتعليقاتكم الحلوة اللي زي قلوبكم ومبسوطة بالصدى والتريند اللي حققناه وبحبكم أنا وشهرزاد".

وقدمت سمية الخشاب بشخصية شهرزاد استعراضا في برنامج The Masked Singer، الذي يتنافس خلاله عدد من النجوم متخفون الهوية، وعلى لجنة التحكيم المتمثلة في حسن الرداد، قصي خولي، سيرين عبدالنور، مهند الحمدي، الكشف عن هوية الفنان الحقيقية.