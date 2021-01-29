فن ومشاهير

أكرم حسني يستعيد ذكريات شخصية "أبو شنب": من أكتر الإعلانات اللي بحبها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعاد الفنان أكرم حسني، ذكريات شخصية "أبو شنب"، التي شارك بها في الحملة الإعلانية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي بهدف تحديد النسل.

ونشر "أكرم"، صورًا له من الإعلان، وعلق: "زي النهاردة من سنتين نزل واحد من أكتر الإعلانات اللي بحبها وبعتز بيها، شكرا لمدير التصوير وائل درويش والمخرج محمد سامي ولكل فريق العمل الشاطر اللي اشتغل معانا".

حملة "2 كفاية"، شارك بها أكرم حسني بشخصية "أبو شنب"، في حملة توعية لتحديد النسل، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لمكافحة الزيادة السكانية قبل عامين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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