"غيبوبة غامضة".. الفنان السعودي خالد سامي يسترد وعيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استرد الفنان السعودي خالد سامي، الجمعة، وعيه بعد 18 يوما قضاها في غيبوبة، دون التوصل لسبب طبي واضح.

وقالت عايدة العتيبي، زوجة خالد سامي، في تصريحات لموقع "العربية"، إن زوجها فاق من الغيبوبة ورفعت أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه.



وأضافت: "تكلم بصوت غير مسموع، ولكنه استجاب للمؤثرات والأحاديث، وسمح لها بزيارته، والتحدث معه.. وبعد المدة التي قضاها في الغيبوبة سيحتاج إلى علاج طبيعي وتمارين حتى لا تنتكس حالته".

وأوضحت أن الفحص أظهر وجود التهاب بسيط وتم التعامل معه بالمضادات، وقالت: "الغريب كما أوضح الطبيب أن وجود هذا الالتهاب ليس سببًا للغيبوبة، لذا قرر عمل أشعة رنين مغنطيسي للدماغ".

وخضع الفنان خالد سامي، مؤخرا، لعملية زراعة للكبد، بعد تدهور حالته الصحية أثناء غسيل الكلى، إلا أنه وبعد الإعلان عن نجاح العملية، تدهورت مرة أخرى حالته الصحية ودخل في غيبوبة نقل على أثرها إلى غرفة للعناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

وخالد سامي ممثل ومخرج ومؤلف، وأحد أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والخليج.

وعرف خالد سامي بأدواره الكوميدية في العديد من الأعمال من بينها السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش" و"شباب البومب"، وشارك كذلك في عدد من الأعمال الدرامية المصرية، منها مسلسل "بوابة المتولي".