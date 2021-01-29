وفاة الفنان المصري محمود عبدالغفار.. "المنسي" يرحل في صمت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الفنان المصري محمود عبدالغفار، الجمعة، عن عمر ناهز 60 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المحلية إن جثمان الفنان الراحل محمود عبدالغفار سيشيع بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الصحيفة أن محمود عبدالغفار بدأ مشواره الفنى في الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون في دور الضابط ووكيل النيابة والطبيب والمحامى وضابط المخابرات.

وأضافت أن من أفلامه: جذور فى الهواء 1986، المنسى 1993، المقامر 1994، اتفرج يا سلام 2001، وفيلم جمال عبدالناصر 1999، ومن المسلسلات التى اشترك بها: دموع فى عيون وقحة 1980، حكايات هو وهي 1985، هارون الرشيد 1997، لا أحد ينام فى الإسكندرية 2006، حاره 5 نجوم 2012.