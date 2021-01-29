وفاة الممثلة سيسلي تايسون.. "المرأة السمراء القوية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون، التي اشتهرت بتجسيد شخصية المرأة السمراء القوية التي تصارع مصاعب الحياة، عن 96 عاما.

وامتدت مسيرة سيسلي تايسون 60 عاما، حصلت خلالها على ثلاث جوائز إيمي وجائزة توني.



وكانت أشهر الأدوار التي أدتها تايسون في أعمال تاريخية مثل فيلم (ساوندر) من إنتاج عام 1972 والذي لعبت فيه دور زوجة مزارع أجير في لويزيانا، وكان هذا هو الفيلم الوحيد الذي رشحها لجائزة الأوسكار، لكنها حصلت على جائزة الأوسكار الفخرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وفازت بجائزتي إيمي عن الفيلم التلفزيوني "السيرة الذاتية للآنسة جين بيتمان" واحدة لأفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم وواحدة لممثلة العام، وتناول الفيلم الذي عرض عام 1974 حياة امرأة من العبودية وحتى الستينيات.

وحصلت تايسون على جائزة إيمي أخرى بعد 20 عاما عن فيلم (كونفدريت ويدو تيلز أول).

ولدت "تايسون" في ديسمبر/ كانون الأول 1924 في نيويورك، وهي ابنة مهاجرين من جزر الهند الغربية، وعملت سكرتيرة وعارضة أزياء قبل أن تبدأ التمثيل في الخمسينيات. وفي أوائل الستينيات أصبحت واحدة من أوائل الممثلين أصحاب البشرة السمراء الذين يظهرون بانتظام على شاشة التليفزيون الأمريكي.



