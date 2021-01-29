شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الغفار .. اعرف أهم أعمال الفنان الراحل ومكان وموعد الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعلان وفاة محمود عبد الغفار

الفنان أحمد صيام، كان أكد وفاة الفنان محمود عبد الغفار، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

أعمال محمود عبد الغفار

الفنان محمود عبد الغفار بدأ مشواره الفنى فى الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية فى السينما والمسرح والتليفزيون، كان يقوم غالبا بـ دور "الضابط" أو "وكيل النيابة" أو "الطبيب" أو "المحامى".

أشهر أفلام محمود عبد الغفار

قدم الفنان محمود عبد الغفار العديد من الأعمال الفنية، ومن أشهر أفلام محمود عبد الغفار التي قدمها في السينما المصرية: "جذور فى الهواء" و"المنسى" و"المقامر" و"اتفرج يا سلام". أما المسلسلات التي شارك فيها فأبرزها: مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية" و"حارة 5 نجوم".