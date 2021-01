شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح Rumble لشتاء 2022 بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت باراماونت بيكتشرزو WWE Studios عن تأجيل طرح الفيلم العائلي 'Rumble' الي 18 فبراير 2022، بدلا من 14 مايو 2021، وذلك بسبب جائحة COVID-19 المستمر.

وتدور أحداث الفيلم في عالم تلعب فيه المخلوقات المتوحشة في رياضة المصارعة كرياضيين مشهورين، تحاول ويني أن تخطو خطوات والدها من خلال تدريب وحش مستضعف في المسابقة الكبرى للفوز بها.

الفيلم من إخراج هاميش جريف، وبطولة بين شوارتز، ويل أرنيت ، جيرالدين فيسواناثان، تيري كروز

وفى سياق آخر طرحت ديزنى التريللرالرسمي لفيلم الرسوم المتحركة Raya And The Last Dragon، حيث من المقرر طرح الفيلم 5 مارس المقبل، على ألا يقتصرعرض الفيلم فى دورالعرض فقط، وإنما سيتم عرضه على منصة ديزنى بالتزامن مع السينمات.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، في عالم خيالي يدعى"كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا في وئام. ولكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحت التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية،والآن، بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.