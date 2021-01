شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تعاون روبرت دى نيرو وجون بويجا بتوقيع Netflix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك نجم هوليوود روبرت دى نيرو فى عمل درامى جديد بتوقيع " Netflix " ، و هو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها " ام ان اى " و " اف1 اكتو" .

والعمل الذى سيشارك به نجم هوليوود الشهير اسمه " The Formula " و يشاركه العمل النجم جون بويجا ، تدور احداث العمل حول سائق سباقات " فورمولا " رائع يصبح سائقا من أجل تقديم المساعدة فى إنقاذ عائلته ، ولا تزال تفاصيل الإنتاج غير معروفة نسبيا حيث لم يتم الكشف عن موعد بدء التصوير ، بينما من المقرر أن يقوم باخراج العمل المخرج جيرارد ماكمورى .

يذكر أن روبرت دي نيرو يمتلك تاريخ فني مذهل بعالم هوليوود حيث قدم عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Last Vegas " و " " The Bag Manو " Dirty Grandpa " و " The Comedian " ، و غيرهم .