شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار زيادة فى مجمل إيرادات The Croods: A New Age فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، بـ حوالى 5 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، حيث وصلت الإيرادات إلى 139 مليونا و 938 ألف دولار حول العالم.

وانقسمت الإيرادات إلى 42 مليون و 873 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 98 مليون و 65 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم.

فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، يعد الجزء الثاني من فيلم The Croods وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة The Croods في 25 نوفمبر من العام الماضى، 2020.

وهو الفيلم الذي يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم ، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية ومع ذلك، سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديدًا جديدًا سيدفع كلا العائلتين في مغامرة ستجبرهما على احتضان خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

بينما ركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، إنما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".