شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة الفنان محمود عبد الغفار بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل محمود عبد الغفار الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم، وأعلن عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية موعد اقامة صلاة الجنازة والمقرر لها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بمنطقة الهرم.

وكان الفنان أحمد صيام، أعلن عن وفاة الفنان محمود عبد الغفار، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

وبدأ الفنان محمود عبد الغفار مشواره الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية فى السينما والمسرح والتليفزيون غالبا فى دور "الضابط" و "وكيل النيابة" و"الطبيب" و"المحامى".

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، "جذور فى الهواء" و"المنسى" و"المقامر" و"اتفرج يا سلام"، أما المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية" و"حاره 5 نجوم".