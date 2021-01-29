شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم الأنيمشن الجديد Rumble من مايو 2021 إلى فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Paramount تأجيل طرح فيلم الأنيمشن "Rumble"، من تاريخ إصداره في 14 مايو من العام الجارى 2021، إلى 18 فبراير من العام المقبل 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap"، مما يجعل الشركة فى أول قائمة الشركات، التى بدأت فى تأجيل طرح أفلامها من العام الجارى، إلى المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنها لن تكون الأخيرة، حيث كانت تفكر بعض شركات الإنتاج فى تأجيل أعمالها، بسبب جائحة فيروس كورونا، التى أدت من جديد إلى إغلاق العديد من دور العرض حول العالم.

وكانت قد قامت ديزني بالفعل بنقل كل من أفلام الـ Live Action، " 101 Dalmatians"، و " Cruella "، للعرض على منصة ديزنى بلس، بدلا من دور السينما.

شارك في إنتاج فيلم Rumble، شركة WWE Studios، وأخرجه هاميش جريف، بطولة أصوات ويل أرنيت وجيرالدين فيسواناثان و تيري كروز، وغيرهم، ويدور فيلم الأنيمشن Rumble حول مصارع هاوٍ وحوش ومدرب بشري مراهق طموح يتعاون ليصبح أبطالًا في دوري مصارعة الوحوش الشهير الذي يهيمن عليه وحش يدعى Tentacular، لعبت من قبل.

يلعب المصارعان Roman Reigns و Becky Lynch دور البطولة في الفيلم إلى جانب Ben Schwartz و Tony Danza و Charles Barkley و Stephen A. Smith، وفقا لما نشر على موقع "The Wrap".

كما قامت شركة Paramount Pictures، ببيع الكثير من أفلامها المهمة خلال عام 2020، لـ منصات البث مثل نيتفلكس، وأمازون، وغيرها، ولكن اثنين من أكبر الأفلام لا تزال على قائمة Paramount لعام 2021 هما "Top Gun: Maverick"، المقرر إصداره في 2 يوليو بعد تأجيله مرارًا وتكرارًا بسبب مشكلات ما بعد الإنتاج أولاً ثم الوباء، وفيلم " Mission: Impossible "، المقرر عرضه في 19 نوفمبر المقبل.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال، استدعى كل من Netflix وApple شركة Paramount Pictures لشراء فيلم Top Gun: Maverick.

ولكن أكد ممثل شركة Paramount Pictures لـ موقع IndieWire أن الاستوديو تلقى بعض العروض، لكنه لم ينوي بيع الفيلم إلى منصة بث، ومع ذلك، لم تؤكد شركة باراماونت أن تلك العروض جاءت من نتفليكس وآبل.