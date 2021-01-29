شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين لديها جدول أعمال مزدحم بدون جاستين بيبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية هايلى بالدوين لديها جدول أعمال مزدحم للغاية خلال هذه الفترة، حيث شوهدت وهى تقوم ببعض المهام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

التقطت عدسات مصورى "البابارتزي" عدة صور لهايلى بالدوين وهى فى طريقها لحضور عدد من الاجتماعات بلوس أنجلوس، وهو ما أكده موقع " ديلى ميل " الشهير، مشيرا إلى أن زوجها نجم البوب العالمى جاستين بيبر بقى فى المنزل من أجل التركيز على بعض تفاصيل ألبومه الجديد.

ظهرت هايلى بالدوين بالصور التى التقطت لها باطلالة كلاسيكية مميزة فاختارت أن ترتدى بلوزة من الصوف باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون ، ولكى تتحدى هايلى برودة الطقس اضطرت النجمة الشهيرة إلى إرتداء معطف طويل من الجلد و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " The Attico " ووصل سعر المعطف الى 2463 جنية استرلينى .

يذكر أن هايلى بالدوين حرصت على التواجد مع جاستين بيبر خلال تصوير كليبه الأخير الذى حظى بنجاح شديد ، فقد كشف بيبر عن مقطع فيديو قصير لكواليس التصوير، وظهر بالدوين بعدد من اللقطات وهو ما اعتادت عليه هو التواجد من أجل دعم بيبر .



هايلي بالدوين (2)