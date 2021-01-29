دعوات تطالب بتكريم طارق التلمساني: بسبب مرضه مختفي والناس نسيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يتحدث عن مدير التصوير طارق التلمساني، طالب خلاله الجمهور بضرورة تكريمه.

وجاء في المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع: "للأسف بسبب مرضه فهو بقاله فترة كبيرة جدا مختفي وطبعا الناس نسيته ومشفتش على حسب علمي أي تكريم له رغم إنه من أفضل مديري التصوير في مصر والعالم العربي".

وتابع المنشور: "أحد رواد هذا المجال واعتمد عليه مخرجين كبار جدا في تصوير رؤيتهم ومشاهدهم، زي صلاح أبو سيف ومحمد خان وداوود عبد السيد وخيري بشارة، طارق التلمساني أحد عظماء فن التصوير في السينما المصرية نفسي ألاقي تكريم له أو حتى ذكره في برامج".

وتفاعل مع المنشور كل من المخرج أحمد خالد أمين ومدير التصوير محسن أحمد، وعلق الأخير: "صديقي وزميل مرحلة كفاح وتألق، أحد رواد فن التصوير السينمائي قدم اضافات رائعة، كرمت هذا العام من مهرجان الاسكندرية وكنت كاتبا لكتيب التكريم الخاص بي وكان الإهداء للزميل الفنان القدير طارق التلمساني وحسب علمي فإنه نال التكريم كثيرا من أكثر من جهة ومنها المهرجان القومي للسينما وغيره وأنا أضم صوتي لك في ضرورة تكريمه لمرات متعددة لأنه يستحق".