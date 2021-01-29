آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحل عن عالمنا الممثل محمود عبد الغفار، مساء يوم الخميس.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أحمد صيام، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "البقاء والدوام لله، توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

محمود عبد الغفار بدأ مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن الأفلام التي شارك بها: "جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.

بينما من المسلسلات التي شارك بها: "دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.

وشهد العام 2016 آخر الأعمال التي شارك بها الفنان محمود عبد الغفار، حيث جسد دور "فخراني" في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم".