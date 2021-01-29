وفاة الفنان محمود عبدالغفار.. تعرف على موعد ومكان جنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان محمود عبدالغفار، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

ونعت النقابة الراحل، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على نفس الموقع، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة في مسجد الصباح بمنطقة الهرم.

محمود عبدالغفار اشتهر بتقديم أدوار المحامي والضابط والطبيب في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها: مسلسل "دموع في عيون وقحة"، مسلسل "النديم"، مسلسل "نهاية العالم ليست غدا"، فيلم "جذور في الهواء"، مسلسل "رأفت الهجان"، فيلم "المنسي"، مسلسل "الزيني بركات"، مسلسل "لا"، مسلسل "رد قلبي"، فيلم "اتفرج يا سلام".