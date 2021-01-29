صورة| ماذا فعلت ابنة عمرو يوسف في وجهه؟.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة طريفة له رفقة ابنته "حياة".

وظهرت ابنة عمرو يوسف في الصورة وهي تعبث في وجهه، وعلق الفنان، قائلًا: "تفتكروا أقدر أفتح بُقي؟".

من ناحية أخرى، يواصل عمرو يوسف تصوير مسلسل "الملك أحمس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، والعمل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، وهو من بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.