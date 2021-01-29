شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد شقيقة نيللى كريم فى "ضد الكسر" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة تارا عماد فى مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، وتجسد دور شقيقتها خلال الأحداث وتواجه الكثير من المواقف مع نيللى كريم بطلة العمل، فهى محجبة وملتزمة دينياً، والعمل من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقررعرض المسلسل فى السباق الرمضانى المقبل.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيارالفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيارعلى عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.